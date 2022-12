È morto lo storico della letteratura Alberto Asor Rosa: aveva 89 anni

È morto a 89 anni Alberto Asor Rosa, storico della letteratura italiana, critico letterario e per un breve periodo anche deputato. Nacque a Roma il 23 settembre del 1933 e si laureò alla Sapienza, dove nel 1972 divenne professore ordinario di letteratura italiana (incarico che mantenne fino al 2003, quando andò in pensione). Nella sua carriera scrisse diversi saggi e manuali di letteratura italiana, sia per le università che per i licei, e nel 1977 curò la prima edizione della collana “Letteratura Italiana” di Einaudi. Affiancò sempre la carriera accademica con l’impegno politico, e tra il 1979 e il 1980 fu anche deputato del Partito Comunista Italiano.