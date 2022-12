È morto a 63 anni Terry Hall, cantante della band ska degli Specials

È morto a 63 anni Terry Hall, cantante della popolare band ska britannica The Specials tra il 1978 e il 1981, e poi ancora dal 2008: cantò alcune delle canzoni più note del gruppo, tra cui “Gangsters”, “Too Much Too Young” e soprattutto “Ghost Town”, che nel 1981 passò tre settimane al primo posto della classifica dei singoli più venduti nel Regno Unito. La notizia della sua morte, causata da una breve malattia, è stata data sui social network dalla stessa band.

Hall nacque nel 1959 e crebbe a Coventry, poco fuori Birmingham. Ebbe un’adolescenza complessa, soprattutto a causa di una brutta storia di abusi sessuali. Alla fine degli anni Settanta si unì a una band punk, gli Squad. Nel 1979 fu poi notato da Jerry Dammers, tastierista e principale compositore degli Specials, che lo volle come frontman: in quel periodo registrò i primi due dischi della band, The Specials (1979) e More Specials (1980), oltre al singolo “Ghost Town” (1981). Gli Specials ebbero un grande successo di pubblico e contribuirono allo sviluppo del “2 tone ska”, genere nato nel Regno Unito che mescolava lo ska a elementi tipici del punk e della cosiddetta new wave.

Hall lasciò gli Specials nel 1981 per formare i Fun Boy Three con altri due compagni di band, ottenendo un discreto successo. Scrisse “Our Lips Are Sealed” con la chitarrista delle Go-Go’s Jane Wiedlin, con cui ebbe una relazione, e dopo alcune collaborazioni formò altre band, tra cui The Colourfield e poi i Vegas, assieme a Dave Stewart degli Eurythmics. Nel 1994 avviò la propria carriera da solista e collaborò tra gli altri con Damon Albarn, cantante dei Blur, nel suo progetto parallelo hip-hop dei Gorillaz. Nel 2008 partecipò alla seconda reunion degli Specials, che si erano già riformati una volta a fine anni Novanta ma senza di lui. Nel 2019 registrò l’ottavo album di studio della band, Encore, il primo disco degli Specials con lui alla voce dal 1981.