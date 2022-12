Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono l’esame alla Camera della legge di bilancio, con le preoccupazioni per i tempi molto stretti per l’approvazione entro la fine dell’anno per evitare l’esercizio provvisorio, e la decisione dei paesi dell’Unione Europea di fissare un tetto al prezzo di acquisto del gas a 180 euro per megawattora. Avvenire apre invece sull’accordo raggiunto alla riunione COP15 dell’ONU per una maggiore protezione della biodiversità, mentre la Verità si occupa dell’indagine sulla presunta corruzione di membri del Parlamento europeo da parte del Qatar.