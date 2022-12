Per ora Elon Musk fa finta di niente sul sondaggio che gli ha chiesto di dimettersi da capo di Twitter

Elon Musk non ha ancora commentato l’esito del sondaggio che aveva indetto nella notte tra domenica e lunedì chiedendo agli utenti di Twitter se dovesse continuare a essere o meno il capo del social network. Al sondaggio avevano votato oltre 17,5 milioni di account e il 57,5 per cento aveva detto di essere favorevole alle sue dimissioni. Nel tweet con cui aveva lanciato il sondaggio, Musk aveva detto che avrebbe «rispettato i risultati», come aveva fatto in precedenza quando aveva chiesto agli utenti di Twitter di votare su alcune decisioni legate al social network.

Nelle ore dopo l’esito del sondaggio, Musk ha ripreso a pubblicare tweet, ma senza commentare l’esito del sondaggio. Rispondendo a un account, ha detto di essere a favore di una revisione delle regole sul social network, in modo da consentire solamente agli account a pagamento di partecipare ai sondaggi che determinano le politiche di Twitter. Non è però chiaro se e quando sarà applicata la nuova regola e se ciò determinerà la riproposizione del sondaggio di ieri.

Good point. Twitter will make that change. — Elon Musk (@elonmusk) December 19, 2022

Musk aveva acquisito Twitter un paio di mesi fa, dopo vari tentennamenti, annunci, rinunce e una causa legale avviata dal social network. L’acquisizione è costata 44 miliardi di dollari, una cifra ben al di sopra delle più recenti valutazioni sul valore di Twitter, che fatica a produrre ricavi a sufficienza per sostenere le proprie attività.