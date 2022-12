Nel nord della California un terremoto di magnitudo 6.4 ha lasciato decine di migliaia di persone senza elettricità

C’è stato un terremoto di magnitudo 6.4 nella contea di Humboldt, attorno alla cittadina statunitense di Eureka, nel nord della California. È avvenuto intorno alle 2 e mezza di notte (ora locale, in Italia era mattina) e per il momento le autorità locali non hanno segnalato persone ferite o danni gravi agli edifici. Decine di migliaia di persone nella zona del terremoto sono però rimaste senza elettricità: poco dopo le 4.30 del mattino (le 13.30 in Italia) erano state segnalate oltre 71mila interruzioni di elettricità nelle abitazioni. L’intera contea ha circa 126mila abitanti: considerato che molti nuclei famigliari sono composti da più persone, significa che la gran parte della popolazione è senza luce.