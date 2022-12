È affondata una nave della Marina militare thailandese: 31 membri dell’equipaggio risultano dispersi

Domenica è affondata una nave della Marina militare thailandese con a bordo più di 100 persone: la Marina ha fatto sapere che 75 di loro sono state soccorse, mentre altre 31 risultano ancora disperse.

La nave si chiamava HTMS Sukhothai e si trovava a 32 chilometri dal porto del distretto di Bang Saphan, nel golfo del Siam, circa 250 chilometri a sud di Bangkok. I forti venti nella zona avevano prima messo fuori uso i sistemi elettrici dell’imbarcazione e poi l’avevano fatta ribaltare su un lato. La nave è affondata attorno alle 23.30 ora locale (le 17.30 in Italia) dopo aver continuato a imbarcare acqua nonostante i tentativi di soccorso da parte di tre fregate (navi da guerra impiegate tra le altre cose per il soccorso di altre navi) e due elicotteri.

Le autorità thailandesi hanno detto che le operazioni per cercare i dispersi stanno continuando. Nel frattempo è stata aperta un’indagine.

2) HTMS Sukhothai sinks off Bang Saphan district in Prachuab Khiri Khan at 11.30pm. #BangkokPost #Thailand pic.twitter.com/aj7uN0rM1x

— Bangkok Post (@BangkokPostNews) December 19, 2022