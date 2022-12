Cinque persone sono state uccise in un attacco armato vicino a Toronto, in Canada

Domenica sera a Vaughan, una città a circa 30 chilometri a nord di Toronto, in Canada, cinque persone sono state uccise durante un attacco armato di un uomo che era entrato in un condominio e aveva iniziato a sparare con un’arma da fuoco all’interno di diversi appartamenti. La polizia locale ha fatto sapere che l’uomo è stato ucciso da un poliziotto poco dopo l’attacco, e che è stata avviata un’indagine per capire circostanze precise e motivazioni. Una sesta persona è stata gravemente ferita e al momento si trova in ospedale in gravi condizioni.

In Canada le leggi sul possesso delle armi sono generalmente più restrittive di quanto lo siano negli Stati Uniti, ed episodi di questo tipo tendono ad essere più rari. Tuttavia nel 2018, in un attacco simile a Toronto, un uomo aveva iniziato a sparare con una pistola in una strada trafficata, uccidendo due persone e ferendone 13.