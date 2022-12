Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti si occupano della vittoria dei Mondiali di calcio maschile in Qatar da parte dell’Argentina, che ha battuto ai rigori la Francia dopo una partita molto combattuta, e celebrano il suo capitano Messi, fra i protagonisti della vittoria. Altri titolano sulle modifiche alla legge di bilancio presentate dal governo alla Camera, con l’esclusione del limite minimo per l’utilizzo del POS, altri ancora seguono le notizie sull’indagine per la sospetta corruzione da parte del Qatar di membri del Parlamento europeo.