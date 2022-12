7 poliziotti sono stati uccisi in un attentato nel nord dell’Iraq

Almeno sette poliziotti sono stati uccisi in un attentato nel nord dell’Iraq, vicino alla città di Kirkuk. L’attacco è stato compiuto prima con una bomba, fatta esplodere in corrispondenza del passaggio di un mezzo della polizia, e poi con l’intervento armato di alcuni attentatori. Uno dei terroristi è stato ucciso, e altri due poliziotti sono rimasti feriti. L’attacco non è stato rivendicato da nessun gruppo, ma si ritiene che possa essere opera dello Stato Islamico, che ha fra i 6.000 e i 10.000 membri tra Iraq e Siria.