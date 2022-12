Nella mattina di domenica (quando in Italia era la notte tra sabato e domenica) la Corea del Nord ha lanciato due missili balistici verso il mar del Giappone. Lo ha fatto sapere il Joint Chief of Staff della Corea del Sud, l’organo più importante delle forze armate sudcoreane. Si tratterebbe di missili balistici a medio raggio, secondo quanto riferito dalle autorità della Corea del Sud: sono stati lanciati a circa 50 minuti l’uno dall’altro e hanno viaggiato fino a un’altitudine massima di 550 chilometri prima di finire in mare, a circa 500 chilometri dal punto di lancio.