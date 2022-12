Almeno 19 persone sono morte in Afghanistan a causa di un incendio in una galleria

Sabato sera, in Afghanistan, sono morte almeno 19 persone a causa di un incendio all’interno della galleria Salang, sull’omonimo valico montano a un centinaio di chilometri a nord della capitale Kabul. L’incendio è stato causato dal ribaltamento di un’autocisterna piena di carburante: almeno 32 persone sono rimaste ferite, in alcuni casi gravemente, e l’incendio è stato spento solo nel corso della giornata di domenica.

La galleria Salang è lunga quasi 3 chilometri e si trova a un’altitudine di circa 3.400 metri. Secondo le autorità locali il bilancio dei morti e dei feriti potrebbe crescere. Nella stessa galleria, sempre per un incendio, nel 1982 erano morte almeno 400 persone.

At least 9 killed and over 30 wounded in the fire at a tunnel in the Salang Pass, #Afghanistan pic.twitter.com/RTvUCeMVrT

Express sorrow & grief over the loss of precious lives and prayers for early recovery for those injured in Salang tunnel fire in Afghanistan. Hope for early restoration work as Salang is the vital artery for movement of people & goods inside Afghanistan pic.twitter.com/SFvkMSHi2F

