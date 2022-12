La Croazia ha battuto il Marocco nella finale per il terzo posto ai Mondiali di calcio

La Croazia ha vinto la finale per il terzo posto ai Mondiali di calcio in Qatar: ha battuto 2-1 il Marocco, rivelazione del torneo. Per i croati il terzo posto è il secondo miglior risultato di sempre, dopo il secondo posto di quattro anni fa, quando persero la finale con la Francia, e alla pari con il terzo posto del 1998.

La partita di Doha è stata decisa da un bel gol di Mislav Orsic, attaccante della Dinamo Zagabria, alla fine del primo tempo, che ha fissato il risultato sul 2-1. All’inizio della partita nel giro di pochi minuti la Croazia era passata in vantaggio con Josko Gvardiol ed era stata raggiunta da Achraf Dari: entrambi i gol sono arrivati con colpi di testa. Per il Marocco, che ha avuto un’occasione per il pareggio nel finale, il quarto posto resta un risultato al di sopra delle aspettative, nonché il migliore di una squadra africana nella storia dei Mondiali. Il torneo in Qatar si chiuderà domenica alle 16 con la finale fra Argentina e Francia.

