Secondo CNN la FIFA avrebbe rifiutato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di fare un discorso prima della finale dei Mondiali di calcio

Il network statunitense CNN scrive, citando fonti a conoscenza dei fatti, che la FIFA, l’organizzazione che governa il calcio mondiale, avrebbe rifiutato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di fare un discorso prima della finale dei Mondiali di calcio, in programma domenica a Lusail, in Qatar. Secondo quanto scrive CNN, Zelensky avrebbe voluto parlare con un videomessaggio da trasmettere allo stadio e in TV, come aveva fatto già in moltissimi altri eventi nel corso di questi mesi di guerra nel suo paese, come per esempio al Festival di Cannes e alla premiazione dei Grammy. Non si sa perché la FIFA abbia rifiutato di ospitare il messaggio di Zelensky, che secondo quanto riferito da CNN sarebbe rimasto molto sorpreso dalla risposta negativa.

