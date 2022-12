Un regalo di Natale al giorno: -9

Da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Un regalo di Natale al giorno, ogni giorno per un mese, fino al 24 dicembre. Se questo non fa per voi, ci riproviamo domani. Se anche i prossimi non faranno per voi, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Quest’anno, nel mondo degli adolescenti e degli adulti, si è diffusa molto la moda di decorarsi la faccia e il corpo con adesivi, brillantini e strass: piace soprattutto ai più giovani, perché permette di esprimersi in modo creativo e originale, a breve termine e poco costoso. È un piacere e un divertimento che deriva dall’infanzia: tra bambine e bambini i tatuaggi temporanei, i cosiddetti “trasferelli”, non sono mai passati di moda e colorarsi le braccia con i pennarelli è sempre di grande soddisfazione.

Il regalo di oggi, quindi, è un kit per fare tatuaggi temporanei ed è adatto a bambini dai 6 ai 10 anni circa. Contiene vari prodotti che permettono di ottenere risultati diversi: pennelli, timbrini, stencil adesivi, colori per la pelle, glitter e naturalmente trasferelli. C’è anche un libro da cui prendere spunto per i disegni. Preparatevi a diventare voi stessi cavie della loro creatività, e se i genitori non siete voi magari avvisateli che potrebbero fare la stessa fine.

Costa 24 euro su IBS e 28 euro su Amazon.

Se vi piace l’idea ma avevate preventivato di spendere un po’ meno, su Amazon si trovano pacchi di trasferelli con illustrazioni di vari tipi che è probabile che saranno altrettanto apprezzati.

