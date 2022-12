Almeno dieci persone, tra cui cinque bambini, sono morte a causa di un incendio vicino a Lione

Almeno dieci persone, tra cui cinque bambini, sono morte a causa di un incendio che si è sviluppato nella notte fra giovedì e venerdì in un complesso residenziale di Vaulx-en-Velin, nell’area metropolitana di Lione, nel sud-est della Francia. La prefettura dell’Alvernia-Rodano-Alpi, la regione in cui si trova Lione, ha comunque specificato che il numero di morti potrebbe aumentare, anche perché 4 dei 14 feriti sono in condizioni gravi.

L’incendio si è sviluppato attorno alle 3 del mattino in un palazzo di sette piani per cause che al momento non sono note. Tra le persone ferite ci sono anche due dei 170 vigili del fuoco che erano intervenuti per spegnere l’incendio, che secondo le ultime informazioni dei media francesi adesso è sotto controllo.