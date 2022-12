Almeno 16 persone sono morte a causa di una frana in un campeggio in Malesia

Nella notte tra giovedì e venerdì almeno 16 persone sono morte a causa di una frana che ha investito un campeggio in Malesia. Tra le persone uccise dalla frana mentre dormivano nelle loro tende ci sono alcuni bambini. Sono stati segnalati anche diversi dispersi, pertanto il numero di morti potrebbe salire. Non è ancora chiaro cosa abbia causato la frana: nella zona non si erano verificati eventi atmosferici particolarmente violenti e c’era stata solo una leggera pioggia. Le frane sono piuttosto comuni in Malesia, ma solitamente avvengono dopo grossi temporali.

Il campeggio colpito dalla frana si trova nella città di Batang Kali, 50 chilometri a nord della capitale Kuala Lumpur, e ospitava in tutto 94 persone. Secondo l’Agenzia nazionale malese per la gestione dei disastri, se ne sarebbero salvate 61: al momento quindi risulterebbero 17 dispersi.