Sono stati assolti quattro uomini che la showgirl Sara Tommasi aveva accusato di averla stuprata costringendola a girare un film porno

Il tribunale di Salerno ha assolto in primo grado quattro uomini accusati dalla showgirl Sara Tommasi di averla stuprata nel settembre 2012. Tommasi aveva raccontato di essere stata condotta in un albergo di Buccino, in provincia di Salerno, per realizzare alcune foto per un calendario di beneficenza, ma che una volta lì sarebbe stata drogata e costretta a girare un film porno, senza essere però nelle condizioni per decidere consapevolmente se partecipare o no alle riprese. Al momento non sono state diffuse le motivazioni della sentenza di assoluzione.

Tommasi aveva accusato di violenza sessuale di gruppo il suo manager di allora, Federico De Vincenzo, gli attori Fausto Zulli e Pino Igli Papali, il regista Max Bellocchio e il produttore del film Giuseppe Matera. I primi quattro sono stati assolti dopo un lungo processo, mentre Matera aveva scelto di essere processato con rito abbreviato, e nel 2014 era stato condannato a due anni e dieci mesi di carcere, sentenza confermata anche in appello un anno dopo.