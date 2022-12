Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: mentre alcuni seguono ancora le notizie sulle indagini per la sospetta corruzione da parte del Qatar di membri del Parlamento europeo e di persone che ci lavorano, altri si occupano del parere espresso dalla Commissione Europea sulla legge di bilancio italiana, approvata con qualche riserva sulle scelte sulle pensioni, sull’aumento del tetto all’uso del contante e sulla possibilità di rifiutare pagamenti elettronici sotto i 60 euro. Avvenire si occupa invece della guerra in Ucraina, Domani teme modifiche alle leggi sugli abusi delle forze dell’ordine, e i giornali sportivi commentano la vittoria sul Marocco della Francia, che si qualifica così alla finale dei Mondiali di calcio maschile in Qatar.