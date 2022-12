L’ex tennista Boris Becker è stato liberato dal carcere inglese in cui si trovava da aprile, e verrà estradato in Germania

Boris Becker, ex tennista tedesco tra i più forti di sempre, è stato liberato dal carcere inglese in cui si trovava da aprile per scontare una condanna a due anni e mezzo per bancarotta fraudolenta. Il ministero dell’Interno britannico ha fatto sapere che verrà estradato in Germania il prima possibile, e i giornali britannici scrivono che potrebbe tornare nel suo paese già nelle prossime ore. Una volta tornato in Germania dovrà scontare il resto della pena in libertà vigilata.

Becker vive nel Regno Unito dal 2012 e lo scorso aprile un tribunale britannico lo aveva riconosciuto colpevole per aver trasferito centinaia di migliaia di sterline su altri conti, compresi quelli di alcuni familiari, dopo il fallimento della sua società principale. Era stato anche condannato per non aver dichiarato una proprietà immobiliare in Germania e per aver nascosto un prestito di 825mila euro e il possesso di titoli azionari. Becker aveva negato le accuse, dicendo di aver agito consigliato da esperti. Da aprile si trovava nel carcere di Huntercombe, vicino a Henley-on-Thames, a ovest di Londra.