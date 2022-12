Martedì sera è precipitato un aereo dell’Aeronautica militare vicino a Trapani: è stato trovato il corpo del pilota

È stato trovato e recuperato il corpo del pilota di un caccia Eurofighter dell’Aeronautica militare che era precipitato martedì sera vicino all’aeroporto militare di Trapani-Birgi, a nord di Marsala, nel nord-ovest della Sicilia: si tratta del capitano Fabio Antonio Altruda, di 33 anni, originario di Caserta. I suoi resti sono stati trovati nella zona di Locogrande, a poca distanza da quelli dell’aereo, che si è disintegrato nell’impatto.

Al momento sono in corso gli accertamenti per capire cosa abbia provocato l’incidente dell’aereo, che stava rientrando da una missione di addestramento assieme a un altro caccia. Secondo le immagini riprese da una telecamera di sorveglianza di un’abitazione della zona, diffuse dal Corriere della Sera, sembra che sull’aereo si fosse verificata un’esplosione. L’area dell’impatto è stata sequestrata in attesa del recupero della scatola nera. La procura di Trapani ha aperto un’inchiesta.