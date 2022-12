La maggior parte dei giornali di oggi dedica l’apertura al caso di sospetta corruzione da parte del Qatar che riguarda parlamentari europei e altre persone che lavorano al Parlamento europeo, e alle parole della presidente del parlamento Metsola, che ieri aprendo la sessione plenaria a Strasburgo ha detto che il Parlamento europeo “è sotto attacco”. Il Manifesto apre invece sulle proteste contro il regime in Iran e sull’esecuzione della condanna a morte per una seconda persona partecipante alla rivolta, il Resto del Carlino e il Tempo si occupano delle ipotesi di modifica al codice della strada allo studio da parte del ministero dei Trasporti, il Sole 24 Ore titola sulle giornate di lavoro perse a causa di Covid-19 e influenza, il Messaggero ipotizza l’estensione fino a gennaio 2023 del superbonus edilizio al 110%, e i giornali sportivi presentano la prima semifinale dei Mondiali di calcio maschile in programma oggi fra Argentina e Croazia.