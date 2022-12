Secondo Bloomberg l’imprenditore francese Bernard Arnault è diventato la nuova persona più ricca al mondo, superando Elon Musk

L’imprenditore francese Bernard Arnault è diventato la nuova persona più ricca al mondo, secondo il Bloomberg Billionaires Index, una classifica dell’agenzia di stampa internazionale Bloomberg. Arnault, che è noto soprattutto per essere il proprietario della multinazionale francese del lusso LVMH, ha superato Elon Musk, proprietario di Tesla e SpaceX e da circa un mese anche di Twitter. Musk era arrivato al primo posto della classifica per la prima volta nel gennaio del 2021, quando aveva superato il proprietario di Amazon Jeff Bezos. Secondo Bloomberg la sua perdita della prima posizione si deve soprattutto al recente acquisto di Twitter, che è costato circa 44 miliardi di dollari, ma anche al cattivo andamento in borsa delle sue altre aziende, che gli avrebbero fatto perdere da gennaio circa 100 miliardi di dollari. Secondo Bloomberg, al momento il patrimonio di Musk ammonta a 168,5 miliardi di dollari, mentre quello di Arnault a 172,9 miliardi.