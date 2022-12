Ci sono state diverse esplosioni vicino a un hotel di Kabul, in Afghanistan: i talebani dicono che è stato un attentato

Lunedì mattina a Kabul, in Afghanistan, ci sono state diverse esplosioni vicino a un hotel che ospita abitualmente cittadini stranieri: un portavoce della polizia locale lo ha descritto come un attacco deliberato, realizzato da “aggressori” non meglio identificati. In alcuni video girati sul posto si vede un grosso incendio all’interno dell’hotel. Il portavoce del governo dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha detto che due persone sono rimaste ferite saltando dalle finestre dell’edificio per sfuggire all’incendio e che tre degli assalitori sono stati uccisi dalle forze di sicurezza afghane. Non ci sono notizie di morti al di là degli assalitori, e non ci sono state rivendicazioni.

A hotel in the ShahrNow area of Kabul was attacked by attackers, where it is said that Chinese citizens were stationed. pic.twitter.com/ep7EHHMHNi — Tajuden Soroush (@TajudenSoroush) December 12, 2022

Da quando sono tornati al potere ad agosto del 2021, i talebani hanno assicurato di aver migliorato la sicurezza nel paese, ma sono aumentati gli attacchi da parte del gruppo terroristico affiliato dell’ISIS che opera in Afghanistan, l’ISIS-K.

Non è chiaro quante persone ci fossero nell’hotel al momento dell’esplosione, ma secondo le prime informazioni sarebbero soprattutto di nazionalità cinese. La Cina non ha mai riconosciuto ufficialmente il governo dei talebani, come la maggior parte della comunità internazionale, ma è uno dei pochi paesi ad aver mantenuto rapporti stabili e una presenza diplomatica nel paese anche dopo il loro ritorno al potere.

