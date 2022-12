È morto il compositore Angelo Badalamenti, famoso soprattutto per la colonna sonora di “Twin Peaks”

Angelo Badalamenti, compositore statunitense famoso soprattutto per le sue collaborazioni con il regista David Lynch, è morto domenica 11 dicembre nella propria casa nel New Jersey (Stati Uniti): aveva 85 anni. La notizia è stata diffusa nella giornata di lunedì da vari giornali e siti, dopo avere ricevuto conferme dalla famiglia e da suoi conoscenti.

Badalamenti era nato a Brooklyn il 22 marzo 1937 in una famiglia italoamericana. Dopo avere composto varie musiche e colonne sonore, Lynch lo aveva coinvolto nel 1986 proponendogli di scrivere le musiche del film Velluto Blu, dove a un certo punto lo stesso Badalamenti faceva una comparsa come suonatore di pianoforte. Tra i due era nata una collaborazione piuttosto prolifica che li aveva portati a lavorare insieme alla colonna sonora di Twin Peaks, serie televisiva del 1990 diventata nel tempo di grande successo. Badalamenti scrisse le musiche e la sigla iniziale, lavorando a stretto contatto con Lynch alla ricerca di una colonna sonora cupa e di atmosfera per la sua serie.

Le musiche contribuirono indubbiamente al successo di Twin Peaks, diventata una delle serie più di culto e segnalata di frequente come un modello nella storia della televisione. Ottenne numerosi lodi e riconoscimenti, compreso un premio Grammy per la sigla.