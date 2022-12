Due ventenni e una 15enne sono morti in un incidente automobilistico in provincia di Alessandria la scorsa notte

Due giovani di 23 e 21 anni e una ragazza di 15 anni sono morti in un incidente automobilistico in provincia di Alessandria, tra le frazioni di Cantalupo e Cabanette, intorno alle 4 di domenica mattina. I tre si trovavano nella stessa automobile, insieme ad altre quattro persone, tutte giovani e ferite: due in modo gravissimo, tra cui una 16enne.

Secondo la ricostruzione diffusa dai giornali, l’auto su cui si trovavano i ragazzi era stata notata da una pattuglia dei carabinieri che si era messa a seguirli, ma il conducente aveva poi aumentato la velocità. Vicino a un passaggio a livello, lungo la strada provinciale 244, il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto, finita nel giardino di un’abitazione, forse anche a causa della scarsa visibilità dovuta alla nebbia.

Per via dell’incidente è stata interrotta la linea ferroviaria tra Alessandria e Acqui Terme; al suo posto è stato attivato un servizio di trasporto tramite bus.