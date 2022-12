Weekly Beasts

Tra le foto di animali dei giorni scorsi ce n’è una che mostra un orso di 24 anni mentre viene controllato da alcuni attivisti dell’organizzazione Four Paws: negli ultimi 20 anni aveva vissuto in una gabbia fuori da un ristorante di Tirana, in Albania, dove veniva tenuto come attrazione per i clienti. Four Paws, che negli anni si è occupata di numerose situazioni simili, traferirà l’animale in una zona protetta in Austria, dove seguirà un percorso riabilitativo e vivrà in un ambiente adatto alla sua specie.

Le altre foto, invece: fenicotteri che si specchiano, pecore nel bosco, canguri stesi nell’erba e lupi messicani.