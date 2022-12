Il noto giornalista sportivo americano Grant Wahl è morto mentre assisteva alla partita Olanda-Argentina dei Mondiali

Grant Wahl, uno dei più noti giornalisti sportivi statunitensi, è morto venerdì sera mentre stava assistendo per lavoro alla partita dei Mondiali di calcio in Qatar tra Olanda e Argentina. Wahl aveva 48 anni ed era nella sala stampa quando, all’inizio dei tempi supplementari, si è sentito male: è morto dopo un lungo tentativo di rianimazione e dopo essere stato portato in ospedale, per cause ancora da chiarire. Tim Scanlan, il suo agente, ha detto che da alcuni giorni non riusciva a dormire bene. Wahl lavorava per la rete televisiva CBS Sports e aveva scritto a lungo su Sports Illustrated, affermandosi come uno dei più esperti giornalisti a occuparsi di calcio negli Stati Uniti.

In occasione della prima partita dei Mondiali aveva indossato una maglietta con un arcobaleno, per sostenere i diritti delle persone LGBTQ, che non sono tutelati in Qatar: dopo un lungo confronto con gli steward della FIFA aveva ottenuto di poterla tenere addosso. Secondo il New York Times stava lavorando seguendo «una intensa agenda di reporting e di registrazioni di podcast».