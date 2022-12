Sallusti ha rovinato un regalo di Natale di Bersani con una prima pagina

Nel suo podcast di venerdì sul sito del quotidiano Libero il direttore del quotidiano Alessandro Sallusti ha raccontato che pubblicando in prima pagina una foto dell’ex segretario del Partito Democratico Pier Luigi Bersani fuori da un negozio di Louis Vuitton, marchio di moda di lusso, ha rovinato la sorpresa del regalo di Natale per la moglie di Bersani. Motivo per cui, dopo aver ricevuto un messaggio privato di Bersani che se ne è garbatamente lamentato, si è sentito «una merda».

Sallusti ha raccontato di «non aver resistito» a mettere in prima pagina la foto e a ironizzare sul fatto che «il paladino della sinistra operaia frequentasse le stesse boutique dei milionari». Erano giorni in cui si parlava particolarmente di politici di sinistra e moda, dopo alcuni pettegolezzi usciti sui media su alcuni capi d’abbigliamento costosi di Liliane Murekatete, moglie del deputato Aboubakar Soumahoro. Ma Sallusti ha raccontato che poi Bersani gli ha inviato un messaggio sul telefono, scrivendo: «Niente da obiettare, ognuno fa il suo mestiere come ritiene, dispiace soltanto di vedere rovinata la sorpresona di Natale per mia moglie». Sallusti, che aveva esordito dicendo di ricevere con frequenza querele, dice di essere stato messo molto più in crisi da questo garbato messaggio: