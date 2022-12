L’apertura dei giornali di oggi è dedicata a notizie diverse: Repubblica sceglie di aprire sulle nuove tensioni tra Italia e Francia rispetto all’accoglienza dei migranti, La Stampa sulla violenta repressione contro i manifestanti in Iran e Domani sulla salute della libertà di informazione. Tra le altre cose, sulle prime pagine dei giornali di oggi si parla anche di PNRR, del limite massimo di 10mila euro per i pagamenti in contanti nell’ambito del nuovo regolamento sull’antiriciclaggio nell’Unione europea e della liberazione della cestista statunitense Brittney Griner in uno scambio di prigionieri con il trafficante d’armi russo Viktor Bout, che era detenuto negli Stati Uniti da oltre 10 anni.