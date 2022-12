Uno speleologo è morto nella frana di una grotta in provincia di Lecco, in Lombardia

Uno speleologo di 56 anni è morto nella frana di una grotta a Olgiasca, una frazione di Colico, in provincia di Lecco. L’uomo è stato travolto dal crollo di una parete durante l’esplorazione della grotta. I familiari, non avendo sue notizie, hanno avvertito i soccorsi nel tardo pomeriggio di mercoledì. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i volontari del soccorso alpino che hanno cercato di raggiungere lo speleologo all’interno della grotta, trovando il corpo intorno a mezzanotte. Le operazioni di soccorso sono state complicate per via del rischio di nuovi crolli a causa delle infiltrazioni di acqua, dovute alla pioggia caduta nei giorni scorsi.