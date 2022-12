L’apertura dei giornali di oggi è dedicata a notizie diverse: alcuni si occupano della prima della Scala di ieri con la presenza del presidente della Repubblica Mattarella e della presidente del Consiglio Meloni, altri titolano sulla legge di bilancio e sugli oltre 3000 emendamenti presentati in parlamento per modificarla. Il Manifesto segue le proteste contro il regime in Iran, Avvenire si preoccupa delle minacce russe di usare armi nucleari nella guerra in Ucraina, il Fatto critica la proposta del ministro della Giustizia Nordio sulle intercettazioni, Domani apre sugli arresti in Germania di 25 persone con l’accusa di voler organizzare un colpo di stato, il Giornale e Libero accusano il Movimento 5 Stelle di fomentare la violenza contro Giorgia Meloni, e la Verità critica la proposta della Commissione Europea per regolamentare il riconoscimento dei figli di genitori dello stesso sesso.