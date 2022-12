Le denunce agli esponenti dell’estrema destra per l’aggressione ai tifosi del Marocco

La polizia ha identificato e denunciato tredici esponenti dell’estrema destra che martedì sera hanno aggredito i tifosi del Marocco a Verona. L’aggressione è avvenuta durante i festeggiamenti per la vittoria della nazionale marocchina contro la Spagna negli ottavi di finale dei Mondiali di calcio. I militanti sono accusati di violenza privata e danneggiamento aggravato.

Intorno alle 20 le forze dell’ordine hanno iniziato a ricevere telefonate che segnalavano la presenza di persone incappucciate e vestite di nero vicino all’area dove i tifosi del Marocco stavano festeggiando. Gli aggressori hanno aspettato il deflusso dei tifosi da piazza Bra, accanto all’arena (nel centro della città) per attaccare alcune auto. In corso Porta Nuova gli esponenti dell’estrema destra hanno colpito e danneggiato quattro auto con colpi di cinghia, manganelli e catene.

In un video diffuso online si vede una persona incappucciata, seguita da altre, colpire con la cintura i vetri di una macchina in corsa. Il finestrino dell’auto si è rotto e le schegge del vetro hanno leggermente ferito una donna.

La Digos ha trovato i tredici aggressori la sera stessa. Sono stati portati in questura, identificati e denunciati: alcuni hanno precedenti penali. Secondo il Corriere della Sera non è escluso che i 13 esponenti dell’estrema destra possano essere denunciati anche per odio razziale.