Sulla maggior parte dei giornali di oggi la notizia di apertura è l’audizione alla commissione Giustizia del Senato del ministro della Giustizia Nordio che ha presentato il programma che intende attuare, nel quale spiccano la revisione delle intercettazioni, di cui si è fatto un uso eccessivo secondo il ministro, e la separazione delle carriere fra magistratura inquirente e giudicante. Il Manifesto apre invece sullo stato della sanità pubblica in Italia, Avvenire segue le notizie sulla guerra fra Russia e Ucraina, la Verità si occupa della gestione dei fondi del PNRR, il Sole 24 Ore analizza i dati della spesa pubblica in Italia, e Domani apre sulle difficoltà economiche delle società di calcio. I giornali sportivi commentano la vittoria a sorpresa del Marocco sulla Spagna negli ottavi di finale dei Mondiali di calcio in Qatar.