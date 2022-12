Un uomo si è fatto esplodere all’interno di una stazione di polizia a Bandung, in Indonesia

Mercoledì mattina un poliziotto è morto e almeno otto persone sono rimaste ferite dopo che un uomo si è fatto esplodere in una stazione di polizia a Bandung, in Indonesia. L’uomo, morto nell’attentato, è stato successivamente identificato in Agus Sujatno: era uscito dal carcere nel marzo del 2021 dopo una condanna a quattro anni per terrorismo. Le autorità locali hanno attribuito la responsabilità dell’attentato al gruppo terroristico islamico Jamaah Ansharut Daulah, già responsabile di diversi attacchi simili in Indonesia.