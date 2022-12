La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura delle osservazioni della Banca d’Italia sulla legge di bilancio, critiche soprattutto sulle norme relative a uso del contante e pagamenti con il POS, che sarebbero in contrasto con gli impegni presi nel PNRR sulla lotta all’evasione. Il Giornale titola sul rapporto di una organizzazione non governativa sulle stazioni non autorizzate della polizia cinese presenti in Italia, Avvenire segue le proteste contro il regime in Iran, il Messaggero apre sulle perplessità della presidente del Consiglio Meloni sull’attuazione del PNRR, e i giornali sportivi commentano la netta vittoria negli ottavi di finale dei Mondiali di calcio in Qatar del Brasile, che affronterà la Croazia nei quarti.