Un volo di EasyJet è stato fatto atterrare d’emergenza a Praga per una segnalazione di bomba a bordo, che poi non è stata trovata

Domenica sera un volo della compagnia aerea EasyJet partito da Cracovia e diretto a Bristol è stato deviato dalla rotta prevista e fatto atterrare d’emergenza a Praga, in Repubblica Ceca, dopo la segnalazione di una possibile bomba a bordo. L’aeroporto di Praga ha poi fatto sapere che nell’ispezione dell’aereo seguita all’atterraggio non è stato trovato «alcun oggetto pericoloso». Al momento non è chiaro chi o cosa abbia provocato l’allarme.

⚠️ At 22:50, a diverted aircraft landed safely at @PragueAirport on the Krakow-Bristol route. There was reported a possible bomb on board an aircraft. All actions to ensure the safety of passengers and all air traffic are currently being carried out by @PolicieCZ.

— Prague Airport (@PragueAirport) December 4, 2022