C’è stato un terremoto di magnitudo 4.6 al largo delle isole Eolie: per ora non ci sono notizie di danni o feriti 

Domenica mattina intorno alle 8 c’è stato un terremoto di magnitudo 4.6 al largo delle isole Eolie, in Sicilia: l’ipocentro è stato registrato a 3 chilometri di profondità nel mare a sud dell’isola di Vulcano. È poi seguita un’altra lieve scossa, di magnitudo 2. Le scosse sono state sentite dagli abitanti della provincia di Messina, ma per ora non ci sono notizie di feriti né di danni ad abitazioni o a infrastrutture. ANSA e alcuni giornali locali scrivono che sull’isola di Lipari, sempre appartenente alle Eolie, è franato un costone vicino alla spiaggia di Valle Muria.