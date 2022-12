Ci sono molte notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni titolano sulle trattative per cercare di raggiungere una tregua fra Russia e Ucraina tramite un incontro fra i presidenti americano e russo Biden e Putin, altri si occupano dell’aumento delle bollette del gas per il mese di novembre comunicato dall’Autorità per l’energia. La Stampa apre sull’attentato incendiario a Atene contro l’automobile della prima consigliera dell’ambasciata italiana Susanna Schlein, Repubblica titola sulle osservazioni della Corte dei Conti alle norme su uso del contante e POS contenute nella legge di bilancio, il Sole 24 Ore annuncia la pubblicazione dell’avviso di gara per la realizzazione del termovalorizzatore a Roma, il Manifesto segue la situazione a Ischia, dove ieri sono state evacuate più di mille persone per il maltempo, il Fatto critica le scelte del governo italiano sulla fornitura di armi all’Ucraina, e Libero si occupa del processo Open Arms.