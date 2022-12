Quattro ragazzi sono morti in un grave incidente stradale a San Giustino Umbro, in provincia di Perugia

Nella notte fra venerdì e sabato due ragazze e due ragazzi sono morti in un grave incidente stradale a San Giustino Umbro, in provincia di Perugia (Umbria). Una di loro era minorenne, gli altri avevano 22 anni. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita: ANSA scrive che secondo le prime ipotesi l’incidente potrebbe essere stato causato dall’asfalto bagnato. Dopo essere uscita di strada l’auto si è schiantata contro la base di un ponte. Secondo quanto scrivono i giornali i quattro sono morti sul colpo.

Il Corriere della Sera ricorda che nel dicembre del 1999 altre quattro persone morirono in un incidente stradale a poche centinaia di metri da quello avvenuto fra venerdì e sabato. In quell’occasione l’auto su cui viaggiavano si schiantò contro un albero.