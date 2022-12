Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono il decreto approvato ieri dal Consiglio dei ministri che proroga la possibilità di inviare armi all’Ucraina fino alla fine del 2023, la sentenza della Corte Costituzionale che ha confermato la legittimità dell’obbligo vaccinale deciso dal governo precedente guidato da Mario Draghi, e l’incontro a Washington fra il presidente degli Stati Uniti Biden e quello francese Macron, che hanno proposto una conferenza internazionale sulla guerra in Ucraina per il 13 dicembre a Parigi. La Stampa si preoccupa per i tagli ai fondi per la scuola previsti nella legge di bilancio, il Messaggero titola sulla nazionalizzazione per un anno della raffineria di Priolo, il Fatto critica il ministro della Giustizia Nordio per l’ispezione decisa per i pubblici ministeri fiorentini che indagano su Matteo Renzi, Libero apre sulle partenze di migranti dalla Libia, e i giornali sportivi si occupano delle indagini sulla Juventus e dell’eliminazione della Germania dai Mondiali di calcio in Qatar.