Biden dice che è pronto a parlare con Putin della guerra in Ucraina

Il presidente statunitense Joe Biden ha detto di essere pronto a parlare con il presidente russo Vladimir Putin della guerra in Ucraina, se Putin mostrerà vero interesse a mettere fine al conflitto.

È una delle prime volte da quando la Russia ha invaso l’Ucraina che Biden dice così esplicitamente di essere pronto a parlare con Putin, anche se ha comunque usato enormi cautele: ha detto che per ora non ha progetti di contattarlo, e soprattutto ha aggiunto che il presidente russo, almeno fino ad oggi, non ha dimostrato nessuna intenzione ad avere un dialogo serio con gli Stati Uniti e con l’Occidente.

President Biden on Putin: "It's sick what he's doing…I have no immediate plans to contact Mr. Putin…I'm prepared if he's willing to talk, to find out what he's willing to do, but I'll only do it in consultation with my NATO allies. I'm not going to do it on my own." pic.twitter.com/jl7I5FyGFw

— CSPAN (@cspan) December 1, 2022