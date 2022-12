I giornali di oggi titolano in apertura su molte notizie diverse: le preoccupazioni nel governo sui ritardi nell’attuazione dei progetti previsti dal PNRR, la fornitura di armi all’Ucraina da parte dell’Italia, i contenuti della legge di bilancio e le possibili modifiche che verranno dall’esame del parlamento, l’andamento dell’inflazione a novembre nei paesi dell’Unione Europea. Avvenire apre invece sulla proposta della presidente della Commissione Europea von der Leyen di un tribunale speciale per i crimini di guerra russi in Ucraina, la Verità continua la sua campagna contro le politiche di contenimento del Covid-19, e Domani si occupa dei rapporti fra la presidente del Consiglio Meloni e i giornalisti.