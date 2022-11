Stephanie Frappart sarà la prima donna ad arbitrare una partita ai Mondiali di calcio maschili

L’arbitra francese Stephanie Frappart sarà la prima donna a dirigere una partita ai Mondiali di calcio maschili. Frappart ha 38 anni e ha già arbitrato numerose partite professionistiche maschili, sia nel campionato francese di Ligue 1 che in Champions League ed Europa League. Fin qui ai Mondiali in Qatar era stata impiegata come assistente: ora è stata designata per arbitrare Costa Rica-Germania, in programma giovedì sera ad Al Khor, con le assistenti di linea Neuza Back e Karen Diaz. Insieme formeranno il primo trio arbitrale femminile nella storia dei Mondiali maschili.

