Alla cerimonia degli Oscar del 2023 verranno trasmesse in diretta televisiva le premiazioni di tutte le 23 categorie previste

L’amministratore delegato dell’Academy, l’organizzazione che assegna gli Oscar, i più importanti premi cinematografici statunitensi, ha detto a Variety che alla cerimonia del 2023 tutte le 23 categorie di Oscar saranno premiate in diretta televisiva. Lo scorso anno c’era stata una certa indignazione tra i membri dell’industria cinematografica per la scelta di non trasmettere le premiazioni per otto categorie: colonna sonora originale, trucco e acconciature, cortometraggio d’animazione, cortometraggio documentario, cortometraggio in live action, montaggio cinematografico, design di produzione e suono.

Sono categorie che premiano aspetti meno in vista della produzione cinematografica e personaggi meno noti: la scelta era sembrata discriminatoria ed era stata duramente criticata anche da importanti registi, tra cui Steven Spielberg.

La cerimonia degli Oscar del 2023 – la 95esima – si terrà il 12 marzo al Dolby Theatre di Hollywood, a Los Angeles. Sarà trasmessa in diretta dall’emittente statunitense ABC e in 200 altri paesi nel mondo.