Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: il testo della legge di bilancio inviato per la discussione in parlamento, le parole del presidente della Repubblica Mattarella sulla lotta all’evasione fiscale, i ritardi nella gestione dei fondi europei del PNRR, i livelli di assistenza nella sanità pubblica, le proposte del governo sull’accoglienza dei migranti, l’incontro fra il leader di Azione Calenda e la presidente del Consiglio Meloni, l’andamento della guerra in Ucraina, e le dimissioni della dirigenza della Juventus per l’indagine sulle irregolarità nei bilanci della società.