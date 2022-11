Al termine di un incontro istituzionale tra la prima ministra neozelandese Jacinda Ardern e quella finlandese Sanna Marin, un giornalista in conferenza stampa ha detto loro: «Molte persone si chiedono se voi due vi siate incontrate solo perché avete un’età simile e… cioè, avete molte… cioè, cose in comune, sul quando siete entrate in politica e altre cose». Ardern lo ha interrotto gentilmente e gli ha detto:

Mi domando se qualcuno abbia mai chiesto a Barack Obama e John Key se si incontrassero perché avevano la stessa età. Certamente in politica abbiamo una percentuale maggiore di uomini, è la realtà. Ma il fatto che due donne si incontrino non è per forza dovuto al loro genere.

(Ardern si riferiva all’incontro tra l’ex presidente statunitense Obama e l’ex primo ministro neozelandese Key, che hanno la stessa età: sono entrambi nati nel 1961 e a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro. Ardern e Marin hanno rispettivamente 42 e 37 anni).

Ardern ha poi elencato i vari interessi economici che legano i due paesi, spiegando che l’incontro è stata un’occasione per sfruttare meglio in futuro queste opportunità economiche: «È nostro compito promuoverle, a prescindere dal nostro genere».

Subito dopo è intervenuta anche Marin, che ha ribadito: «Ci incontriamo perché siamo prime ministre». Marin è alla sua prima visita ufficiale in Nuova Zelanda da quando è in carica ed è la prima prima ministra finlandese a farne una.