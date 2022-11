Mentre alcuni giornali di oggi rimangono in apertura sulla frana di Ischia, con la ricerca delle cause e le polemiche sull’abusivismo edilizio nell’isola e per le parole del ministro Pichetto Fratin, altri dedicano l’apertura ai contenuti della legge di bilancio sui quali ci sono visioni differenti con l’Unione Europea sul rispetto degli obblighi previsti dal PNRR, soprattutto sull’aumento della cifra entro la quale non sarebbe più obbligatorio consentire l’uso del POS per i pagamenti. Avvenire e l’Eco di Bergamo titolano sulla proposta di mediazione di Papa Francesco nella guerra fra Russia e Ucraina, mentre i giornali sportivi aprono sulle dimissioni dei vertici e del consiglio di amministrazione della Juventus.