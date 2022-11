La notizia di apertura sui giornali di oggi è ancora la frana che ha colpito Ischia sabato mattina e ha distrutto o danneggiato molti edifici e provocato almeno sette morti; su molte prime pagine si cerca di ricostruire quali possano essere le responsabilità dell’abusivismo edilizio sull’isola e dei condoni che hanno regolarizzato molte situazioni. Il Fatto si occupa invece delle sanzioni imposte alla Russia per l’invasione dell’Ucraina, la Verità continua la sua campagna contro i vaccini, Libero accusa le organizzazioni non governative per la gestione dei salvataggi dei migranti nel mar Mediterraneo, e Domani critica le prese di posizione del ministro dell’Istruzione Valditara.