Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che in un intervento all’assemblea dell’ANCI, l’associazione dei comuni italiani, ha detto di voler intervenire per modificare l’abuso d’ufficio e rendere così più veloce l’attuazione del PNRR, e la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con i dati sulle violenze del 2022 e la decisione del parlamento di istituire una commissione bicamerale sul tema. La Stampa apre con un’intervista al segretario della CGIL Landini sulla legge di bilancio, il Manifesto si occupa della condanna di un imprenditore pugliese per la morte nei campi di pomodori di un bracciante nel 2015, Libero critica la gestione fino a oggi del reddito di cittadinanza, e i giornali sportivi commentano la vittoria del Brasile nella prima partita dei Mondiali di calcio in Qatar grazie a un gol spettacolare di Richarlison.