Il controverso politico di estrema destra Itamar Ben-Gvir sarà il nuovo ministro della Pubblica sicurezza di Israele

Venerdì è stato annunciato che Itamar Ben-Gvir, leader del partito di estrema destra Potere Ebraico, sarà il nuovo ministro della Pubblica sicurezza d’Israele. La sua nomina è stata decisa grazie a un accordo tra i partiti della coalizione di destra che ha vinto le recenti elezioni, guidata dall’ex primo ministro Benjamin Netanyahu.

Ci si aspettava che a Ben-Gvir potesse andare un ruolo rilevante nel nuovo governo, visto soprattutto il buon risultato del suo partito alle elezioni, ma è stato per molti piuttosto sorprendente che gli venisse affidato il ministero della Pubblica sicurezza. È infatti un ministero molto importante, che darà innanzitutto a Ben-Gvir il controllo della polizia nazionale, ma anche quello della polizia di frontiera tra Israele e Cisgiordania – territorio che è in parte sotto il controllo dell’Autorità palestinese e in parte sotto quello di Israele – che finora era dato in delega al ministero della Difesa.

Ben-Gvir è da tempo uno strenuo sostenitore dell’occupazione illegale di Israele della Cisgiordania. È anche noto per le sue posizioni razziste nei confronti dei palestinesi e dei cittadini arabi-israeliani e per aver incitato più volte alla violenza contro di loro.